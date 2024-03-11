DOCENTE MESSINESE ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI SU QUATTRO MINORENNI: SOSPESO PER UN ANNO

A Patti, nel Messinese, un docente è accusato di due violenze sessuali e due tentativi di violenza nei confronti di quattro studentesse minorenni che frequentavano l'istituto scolastico in cui insegna...

A Patti, nel Messinese, un docente è accusato di due violenze sessuali e due tentativi di violenza nei confronti di quattro studentesse minorenni che frequentavano l'istituto scolastico in cui insegnava. L'uomo avrebbe commesso gli abusi anche durante le ore di lezione.

Il gip di Patti, sulla base del quadro indiziario raccolto, confermato dalle deposizioni di diversi studenti, l'ha sospeso per un anno dall'insegnamento. Il provvedimento è stato notificato all'insegnante dalla polizia che ha condotto l'inchiesta.

Le indagini sono state condotte dagli Agenti del Commissariato di Sant'Agata di Militello, che ha dato esecuzione alla misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio. La provvisoria contestazione riguarda presunti palpeggiamenti, carezze, baci e ammiccamenti che il docente avrebbe posto in essere nei confronti delle studentesse durante le ore di lezione.

Il gip di Patti ha valutato positivamente l'ampio quadro indiziario offerto, rafforzato dalle narrazioni di diversi studenti che hanno dato riscontro al tale quadro.

Dopo le formalità di rito, al docente è stato intimato di non riprendere la propria attività didattica per un anno.

Il procuratore di Patti Angelo Cavallo, in merito all'indagine su un docente di un istituto superiore di Sant'Agata di Militello (Messina), accusato di violenza sessuale dice: "La vicenda c’è stata segnalata del dirigente scolastico che aveva raccolto le denunce delle ragazze e dei professori della scuola dove sarebbero avvenuti i palpeggiamenti.

Abbiamo subito avviato le indagini, trovando dei riscontri". "Purtroppo - prosegue Cavallo - è la seconda volta che episodi simili accadono nella stessa scuola. Circa un anno fa un altro docente era stato sospeso per episodi simili".