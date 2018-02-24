DOMANI 25 FEBBRAIO, DOMENICA DA "ALLERTA GIALLA"

DOMANI 25 FEBBRAIO, ALLERTA GIALLA

Torna il maltempo in Sicilia, la Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, giovedì 25 febbraio, che annuncia il livello di allerta gialla sulla Sicilia centro Orientale.

Questo il messaggio della Protezione Civile: “Dalla serata di oggi, sabato 24 febbraio 2018, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.