DOMANI ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO INCENDI IN SICILIA
E’ tornato il grande caldo in Sicilia per effetto di un altra ondata africana che ha portato i termometri valori davvero inusuali per il periodo con picchi addirittura fino a 39°C in alcune aree della Sicilia.
Si alzano le temperature in Sicilia e torna l’allerta incendi. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 208 sul rischio roghi nell’isola.
Per la giornata di domani, 18 settembre 2021, l'allerta presenta un rischio incendi medio ed un livello di preallerta arancione.
La situazione per domani secondo queste previsioni. Nel capoluogo dovrebbero esserci 33 gradi, a Catania 35 mentre diminuirebbe di un grado la temperatura percepita nella città dello Stretto: 32.
Venti in prevalenza deboli dai quadranti occidentali, tendenti a rinforzare fino a tesi o localmente forti su zona orientale e meridionale. Temperature minime in sensibile aumento.
Oggi, 17 Settembre 2021, come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), colonnina di mercurio su sino a toccare i 36,8°C come certificato dalla rete regionale Sias.
E’ stata la seconda temperatura più alta registrata in tutta l’Isola, la prima città più calda di regione è Siracusa con ben 38,7
Il podio si completa, con i 36,6 di Lascari.
Nella prossima settimana dovrebbe terminare definitivamente il caldo, con i primi segni di cambiamento a causa di un vortice di bassa che porterà una sensibile diminuzione delle temperature.