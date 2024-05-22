DOMANI ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO INCENDI IN TUTTA LA SICILIA

La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido per tutta la giornata di domani, giovedì 23 maggio 2024. Su tutta l’isola è previsto un...

A cura di Redazione 22 maggio 2024 20:59

Condividi