DOMANI ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO INCENDI IN TUTTA LA SICILIA
A cura di Redazione
22 maggio 2024 20:59
La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido per tutta la giornata di domani, giovedì 23 maggio 2024.
Su tutta l’isola è previsto un livello di allerta arancione.
Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.