95047

DOMANI ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO INCENDI IN TUTTA LA SICILIA

La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido per tutta la giornata di domani, giovedì 23 maggio 2024. Su tutta l’isola è previsto un...

A cura di Redazione Redazione
22 maggio 2024 20:59
DOMANI ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO INCENDI IN TUTTA LA SICILIA -
News
Condividi

La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido per tutta la giornata di domani, giovedì 23 maggio 2024.

Su tutta l’isola è previsto un livello di allerta arancione.

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047