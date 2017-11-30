95047

DOMANI "ALLERTA GIALLA" IN TUTTA LA SICILIA

Sono in arrivo temporali su tutta l'Italia, con la Protezione civile che ha segnalato "allerta gialla" in Sicilia per la giornata di domani, con temporali di forte intensità che potrebbero abbattersi...

30 novembre 2017
Sono in arrivo temporali su tutta l’Italia, con la Protezione civile che ha segnalato “allerta gialla” in Sicilia per la giornata di domani, con temporali di forte intensità che potrebbero abbattersi in Sicilia

L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.

 

