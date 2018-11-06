DOMANI ALLERTA GIALLA PER LA SICILIA

Le nuove previsioni meteo purtroppo confermano i timori della vigilia: quello di mercoledì 7 novembre sarà un giorno di allerta meteo. La comunicazione arriva dalla Protezione Civile nel quotidiano bo...

Le nuove previsioni meteo purtroppo confermano i timori della vigilia: quello di mercoledì 7 novembre sarà un giorno di allerta meteo. La comunicazione arriva dalla Protezione Civile nel quotidiano bollettino del pomeriggio: diramata l'allerta gialla per la Sicilia.

AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 06 Novembre fino alle ore 24:00 di domani 07 Novembre 2018

CONDI-METEO AVVERSE:

DALLE PRIME ORE DEL 07 NOVEMBRE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE SETTORI SETTENTRIONALI.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO;

SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, SPECIE ZONE OCCIDENTALI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040