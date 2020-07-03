DOMANI ALLERTA ROSSA PER INCENDI AD AGRIGENTO E CALTANISSETTA, CODICE GIALLO PER TEMPORALI A EST

Allerta rossa domani per rischio incendi e ondate di calore sulle province di Caltanissetta e Agrigento, pericolosità media sulle rimanenti 7 province dell’isola. E’ quanto si legge sul bollettino del...

Allerta rossa domani per rischio incendi e ondate di calore sulle province di Caltanissetta e Agrigento, pericolosità media sulle rimanenti 7 province dell’isola. E’ quanto si legge sul bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana

Discorso diverso nel settore est, “una perturbazione, con contributo di aria più fredda di origine atlantica, sta interessando le nostre Regioni settentrionali e raggiungerà, dalla giornata di sabato, le Regioni centrali e, successivamente, quelle meridionali peninsulari, recando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 3 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, fenomeni che si estenderanno dalle prime ore di domani, sabato 4 luglio, su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Dalla tarda mattinata di domani si prevedono, inoltre, precipitazioni a carattere temporalesco su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, in graduale esaurimento a partire dalla Campania”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forte raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 4 luglio, allerta gialla su Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Calabria, su gran parte di Lombardia, Piemonte e Puglia e su settori di Liguria, Emilia-Romagna e Sicilia.