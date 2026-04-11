Domani fino a 30°C in Sicilia, da martedì crollo delle temperature e maltempo

SICILIA – Un fronte caldo è in arrivo sull’Isola e porterà già da domani un deciso aumento delle temperature accompagnato da venti molto intensi.

Secondo le previsioni, soffieranno venti meridionali fino a burrasca forte, con raffiche tra scirocco e ostro che potranno superare i 100 km/h, soprattutto sulle zone tirreniche. I mari si presenteranno molto mossi o agitati, rendendo difficili anche i collegamenti marittimi.

Sul fronte termico si registrerà una vera e propria impennata: le temperature saliranno rapidamente, con valori che potrebbero sfiorare i 30 gradi nel Palermitano, complice l’effetto dei venti di caduta. Il cielo si manterrà però nuvoloso o molto nuvoloso, con nubi alte di tipo stratiforme.

Svolta da lunedì: arriva il maltempo

La situazione cambierà radicalmente già da lunedì. L’anticiclone subtropicale inizierà a ritirarsi sotto la spinta di:

un fronte atlantico in discesa dalla Francia

una depressione in risalita dall’Algeria

Questa combinazione darà origine a un vortice afro-mediterraneo, destinato a portare maltempo su gran parte dell’Italia, con effetti anche sulla Sicilia.

Sono previsti:

venti forti a rotazione ciclonica

temperature in netta diminuzione

mari molto mossi o agitati

Il tempo diventerà instabile sull’Isola da lunedì pomeriggio, ma la fase più intensa è attesa tra martedì 14 e venerdì 17, quando non si escludono piogge e condizioni meteo avverse.