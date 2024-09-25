DOMANI I FUNERALI DI SALVO LAUDANI, VITTIMA DI UN TRAGICO INCIDENTE A BELPASSO

Belpasso è stata scossa da un tragico incidente nel pomeriggio di ieri, 24 settembre 2024, quando Salvo Laudani, un 40enne residente nella zona, ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua...

Belpasso è stata scossa da un tragico incidente nel pomeriggio di ieri, 24 settembre 2024, quando Salvo Laudani, un 40enne residente nella zona, ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua moto Honda.

L'incidente si è verificato in via Papa Giovanni Paolo II, dove le prime ricostruzioni suggeriscono che il centauro abbia perso il controllo del mezzo, scivolando sull'asfalto per diversi metri prima di schiantarsi violentemente contro un palo. A differenza delle prime ipotesi, sembra trattarsi di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altre vetture.

I soccorsi sono stati immediati: un'ambulanza del 118 è giunta rapidamente sul posto, supportata anche dall’elisoccorso proveniente dall'ospedale Cannizzaro di Catania. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, Salvo Laudani è deceduto durante il tragitto verso il punto di atterraggio dell'elicottero, situato all'interno dello stadio comunale.

Le autorità locali, intervenute prontamente, hanno chiuso la strada per eseguire i rilievi necessari e facilitare le operazioni di soccorso. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dell'incidente e ricostruire la dinamica dello schianto.

La notizia della morte di Laudani ha profondamente colpito la comunità di Belpasso. Numerosi amici e familiari hanno espresso il proprio dolore e condiviso messaggi di cordoglio sui social media. Anthony, un caro amico, ha scritto: "Che straziante notizia che arriva. Ti ricorderò sempre sorridente, mbare Salvo Laudani. Mi dispiace tantissimissimo… Veglia sulla tua famiglia e i tuoi figli!! Rip."

Anche il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha voluto esprimere il proprio dolore attraverso un post pubblicato questa mattina su Facebook: "Diventa sempre più complicato esprimere il mio dispiacere per i lutti che colpiscono in maniera improvvisa, tragica, violenta, la nostra Belpasso. Stringiamoci forte intorno a chi resta."

Salvo Laudani, uomo molto amato e rispettato nella comunità, lascia un vuoto profondo nei cuori di chi lo conosceva.

I funerali si terranno domani, 26 settembre 2024, alle ore 10 presso la Chiesa di Sant'Antonio a Belpasso, dove la comunità potrà riunirsi per un ultimo saluto e rendere omaggio alla memoria di un uomo tanto caro.