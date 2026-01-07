Domani il rientro a scuola in Sicilia: un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana
Domani, 8 gennaio 2026, in occasione del riavvio delle lezioni dopo la pausa natalizia, anche le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto la notte di San Silvestro a Crans-Montana, in Svizzera.
L’iniziativa nasce in seguito alla disposizione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ed è stata recepita dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.
“La decisione vuole dare seguito alla disposizione del Ministro dell’istruzione e del merito – ha dichiarato il Direttore generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra – per consentire anche agli istituti scolastici siciliani di unirsi al ricordo delle giovani vittime del tragico incendio ed esprimere vicinanza alle loro famiglie”.
Un gesto semplice ma carico di significato, con cui la comunità scolastica siciliana si stringe simbolicamente attorno al dolore delle famiglie colpite dalla tragedia, rinnovando i valori di solidarietà, rispetto e memoria anche tra i più giovani.