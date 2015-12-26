Domani in via Baratta la chiusura del tesseramento Pd
“Dalle 10 alle 12.30 sarà anche un’occasione di confronto con i nostri elettori”, spiegano i rappresentanti del partito
A cura di Redazione
26 dicembre 2015 10:38
95047.it Il Partito democratico paternese comunica che si chiuderà nella giornata di domani (domenica, 27 dicembre) il tesseramento del partito per il 2015. “Per chi volesse ancora tesserarsi la sede del Pd di via Baratta resterà aperta domenica 27 dalle 10 alle 12.30: potrà essere anche una occasione di confronto con i nostri elettori”, spiegano i rappresentanti paternesi del Pd.