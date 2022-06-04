DOMANI INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI REGIONALI

Domani, domenica 5 giugno, prima domenica del mese, in Sicilia si entra gratis in tutti i parchi archeologici, i musei e i luoghi della cultura che dipendono dall'assessorato regionale dei Beni cultur...

Domani, domenica 5 giugno, prima domenica del mese, in Sicilia si entra gratis in tutti i parchi archeologici, i musei e i luoghi della cultura che dipendono dall'assessorato regionale dei Beni culturali della Sicilia.

Lo ha disposto l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samoná, aderendo, già dallo scorso aprile alla nuova campagna promossa dal Ministero della Cultura.

"Parchi archeologici e musei regionali sono veri e propri serbatoi di benessere - sottolinea l'assessore Alberto Samonà - perché la cultura è un nutrimento dell'anima. Le giornate a ingresso gratuito invitano alla scoperta dell'arte e favoriscono le famiglie nella trasmissione di valori importanti come l'educazione alla bellezza e alla conoscenza"