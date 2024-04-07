DOMANI LA GRANDE ECLISSI DI SOLE

Si avvicina sempre di più la data dell'evento astronomico più atteso dell'anno, l'eclissi solare totale. Lunedì 8 aprile, il “Sole nero” sarà visibile agli occhi di oltre 44 milioni di persone tra Mes...

Si avvicina sempre di più la data dell'evento astronomico più atteso dell'anno, l'eclissi solare totale.

Lunedì 8 aprile, il “Sole nero” sarà visibile agli occhi di oltre 44 milioni di persone tra Messico, Stati Uniti e Canada. Dall'Italia però non sarà possibile godere del raro fenomeno naturale che si verifica quando la Luna, in fase di novilunio, si allinea perfettamente con la Terra e il Sole.

Lo spettacolo astronomico inizierà quando da noi saranno le 17.42 (15.42 Utc) e si concluderà alle 22.52

Secondo le previsioni, il luogo migliore da cui ammirarla sarà una piccola comunità dell'Illinois, nell'area di Carbondale.

La grande particolarità dell'eclissi dell'8 aprile è che sarà eccezionalmente visibile in una delle aree più popolate del mondo e si manifesterà nel momento in cui l'attività del Sole è al massimo. Proprio per questo numerosi appassionati e scienziati si preparano a volare oltreoceano per immortalare il fenomeno.

Nonostante l'eclissi solare totale non sarà visibile dal nostro Paese, sarà ugualmente possibile osservare l'attesissimo evento astronomico del 2024. Gli italiani potranno infatti seguire l'evento in diretta streaming sul sito della Nasa, su quello del Virtual Telescope Project e su quello dell'Inaf.