Domani, la parrocchia di San Biagio festeggia San Martino

Il programma con la Santa Messa ed un momento ricreativo

95047.it Anche quest'anno la nostra comunità parrocchiale si ritrova a vivere un momento di fraternità e gioia nel ricordo di S. Martino. Un momento comunitario che ci permette di ringraziare il Signore per i suoi doni, seguendo l'esempio di vita di san Martino che si caratterizza per la solidarietà verso i più deboli e i bisognosi.

Proprio con questi sentimenti, siamo tutti a invitati a partecipare al seguente:

IL PROGRAMMA DI DOMANI:

Ore 19,00: In Chiesa momento di preghiera e riflessione sul significato spirituale della festa di S. Martino.

Ore 19,30: Nel cortile della parrocchia degustazione: "Panino e Salsiccia e Castagne arrostite (con il contributo di 2,00 Euro). Il gruppo Giovani animerà la serata con Karaoke, balli, musica, giochi e... tanto altro.

Ore 21,00: Conclusione della serata.

In quest'occasione i ragazzi del catechismo sono invitati a partecipare insieme ai loro genitori e familiari.