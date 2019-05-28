DOMANI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO, CHIUSURA RAMPA INNESTO DA A19 A TANGENZIALE OVEST DI CATANIA VERSO MESSINA

Mercoledì 29 maggio, dalle ore 6 alle ore 16, per interventi di pavimentazione, sarà chiusa al traffico la rampa di immissione dall’autostrada A19 “Palermo-Catania” alla Tangenziale Ovest di Catania,...

Mercoledì 29 maggio, dalle ore 6 alle ore 16, per interventi di pavimentazione, sarà chiusa al traffico la rampa di immissione dall’autostrada A19 “Palermo-Catania” alla Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina.

I veicoli provenienti da Palermo e diretti verso Messina potranno proseguire in A19 sino al termine dell’autostrada e, alla rotatoria, invertire la marcia ed immettersi in Tangenziale verso Messina seguendo le indicazioni.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.