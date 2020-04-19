DOMANI RIAPRE L’UFFICIO POSTALE DI VIA BELLINI

A partire da domani, 20 aprile, torna operativo l’ufficio postale di via Bellini a Paternò. Lo comunica Poste Italiane,A partire da lunedì 20 aprile tornano operative le sedi di via Sebastiano Catani...

A partire da domani, 20 aprile, torna operativo l’ufficio postale di via Bellini a Paternò. Lo comunica Poste Italiane,

A partire da lunedì 20 aprile tornano operative le sedi di via Sebastiano Catania e, nel comune di Paternò, di via Vincenzo Bellini.

Da martedì 21, riapre l’ufficio postale di Piano D’Arci e in provincia gli uffici di Fleri (Zafferana Etnea), Trepunti (Giarre) e via San Paolo a Gravina di Catania.

Gli orari di apertura al pubblico erano stato temporaneamente rimodulati in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Previsto inoltre, a partire dalla prossima settimana, il potenziamento dei giorni di apertura per ulteriori 8 uffici postali della provincia.

Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, continua a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali. In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli Uffici Postali su tutto il territorio provinciale torna ad essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Catania è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.