DOMANI, SABATO 27 NOVEMBRE, È IL GIORNO DELLA COLLETTA ALIMENTARE

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza dopo la scorsa edizione in cui era dematerializzata e realizzata con gift card convertite in cibo: quest’anno, nei supermercati aderenti all’iniziativa, si potranno di nuovo acquistare fisicamente alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, accolte dalle strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare.

La Colletta Alimentare si svolgerà sabato 27 novembre 2021: 145.000 volontari, distanziati e muniti di green pass, in 11.000 supermercati lungo tutta la penisola, inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio di oliva, legumi, pelati.

I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza etc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone. In Sicilia gli alimenti raccolti, grazie alla disponibilità di 9.000 volontari che inviteranno alla donazione di generi alimentari i clienti degli 800 supermercati aderenti, saranno distribuiti alle 670 strutture caritative convenzionate con la Rete Banco Alimentare siciliana che offre supporto quotidiano a 250.000 siciliani che versano in condizioni di marginalità sociale.

La Colletta Alimentare è il gesto educativo di volontariato più partecipato In Italia, ed è stata la prima esperienza solidale di questo tipo. Da un quarto di secolo permette di sensibilizzare le persone a compiere un atto concreto di aiuto verso i più bisognosi e ha dato il via ad iniziative simili, realizzate poi anche da altre organizzazioni.

«Il giorno della Colletta è un momento importante perché ci permette di ricevere in dono tante tipologia di prodotti alimentari che, durante l’anno, facciamo più fatica a recuperare - commenta Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia -. Ma è anche, finalmente, l’occasione per incontrare - con tutte le indicazioni previste dalle norme anti-Covid - i volontari. Per questo per noi è una festa! Sono loro la nostra forza, la testimonianza di una catena di bene che arriva fino a chi riceverà in dono quanto raccolto.

«Oggi festeggiamo anche la rete che si è creata attorno al Banco Alimentare, sempre grazie ai volontari e alle strutture caritative che operano insieme a noi, e che va sempre più rafforzata attraverso tre direttrici: condivisione tra le realtà del terzo settore, collaborazione tra terzo settore e istituzioni pubbliche e, infine, l’accrescersi di rapporti win-win tra profit e non-profit. Come ha ricordato Papa Francesco all’inizio della pandemia “Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori”».

Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la spesa anche online: dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare, dal 22 novembre al 5 dicembre su Esselunga.it e dal 26 novembre al 5 dicembre su Easycoop.com.

Inoltre, da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

Testimonial della Colletta Alimentare 2021 è il calciatore Giorgio Chiellini, protagonista di uno spot di lancio dell’iniziativa solidale realizzato da Mate Agency. L’iniziativa è stata promossa anche sui social tramite un video a cui hanno partecipato Andrea Delogu, Claudio Marchisio, Claudia Penoni, Paolo Cevoli, Norma Cerletti, Giusy Buscemi.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2021 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, con l’Associazione Nazionale Alpini, con l’Associazione Nazionale Bersaglieri, con la Società di San Vincenzo De Paoli, con la Compagnia delle Opere Sociali e altre associazioni caritative.

Per consultare i punti vendita aderenti visita il sito www.colletta.bancoalimentare.it