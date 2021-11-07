DOMANI SCIOPERO NAZIONALE DEL COMPARTO DI IGIENE AMBIENTALE: POSSIBILI DISSERVIZI PER LA DIFFERENZIATA
I sindacati nazionali di categoria Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno indetto su tutto il territorio nazionale, per lunedì 8 novembre, uno sciopero generale nazionale.
Secondo quando comunica la Dusty potrebbero verificarsi disagi e rallentamenti nella raccolta dei rifiuti, a causa dello sciopero dei lavoratori del settore dei servizi ambientali, che coinvolgerà anche gli operatori ecologici.
In previsione dell’azione sindacale il servizio di raccolta porta a porta potrebbe subire qualche rallentamento ciò in funzione del numero di operatori che si presenteranno per lo svolgimento delle attività, si ribadisce l’invito ai cittadini ad esporre comunque i rifiuti secondo il normale calendario di raccolta, avendo però cura di riportarli all’interno delle proprie abitazioni qualora non venissero ritirati e ad esporli nuovamente al turno di raccolta successivo.