Domani sera (lunedì) terza edizione del Presepe in vico Igino Giordani

A Scala Vecchia

95047.it Domani torna, alla sua terza edizione, il presepe vivente di Scala Vecchia alta, organizzato da un gruppo di residenti in vico Igino Giordani. Questo il programma della serata: dalle 19.30 alle 20 ripercorreremo su maxi schermo i momenti più belli della scorsa edizione (gli scatti fotografici sono firmati Giuseppe Barbagiovanni); dalle 20 alle 20.30, sosta davanti alla capanna per un momento di meditazione (curato da Sergio Malaman, con le letture di Mary Sottile e Flavia Indaco) e canti corali del gruppo della Parrocchia di "Sant'Antonio Abate in Santa Maria della Scala", a concludere questo momento sarà padre Nino Pennisi con una sua riflessione e con una sorpresa finale. Dalle 20.30 alle 22, appuntamento con la degustazione di piatti salati e dolci, preparati dai residenti. Alle 22.30 arrivo della befana per i più piccoli e per concludere falò, all'ingresso di Vico Giordani. Sarà il nostro modo di salutare il nuovo anno e di augurare a tutti pace, salute, serenità e gioia.