DOMANI SU RAI1 LINEA VERDE L'ETNA, I MILLE VOLTI DEL VULCANO

Il viaggio di Linea Verde Estate, con Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone, domenica 1 luglio alle 12.20 su Rai1, prosegue alla scoperta dei grandi misteri e degli straordinari tesori dell’Etna, “la Montagna” (o meglio, “a’Muntagna”) per antonomasia. Un percorso dalle pendici alla vetta del vulcano, il cui sordo brontolio e la cui spaventosa potenza influenzano usi, costumi, economia e cultura di questa porzione di Sicilia.

Federico esplorerà a piedi e a cavallo le colate laviche e i crateri di ogni epoca, per poi sorvolare la vetta dell’Etna con i suoi focolai attivi e concludere la sua escursione scendendo in mountain bike alle pendici della montagna. Lungo la strada, un incontro con i Cirnechi dell’Etna, razza canina autoctona, antichissima e fiera, espressione tipica della fauna locale. Federica percorrerà l’antica Ferrovia Circumetnea lungo la Strada del Vino. Un percorso sensoriale unico, a bordo di un trenino caratteristico, con i più grandi vini dell’Etna ed attraverso un itinerario che si snoda fra vigneti e noccioleti, in un caleidoscopio di colori sensazionali dominati dal nero della lava. Il viaggio di Federica si concluderà al cospetto di sua maestà il fico d’India, frutto e pianta tutti da scoprire, anche per i suoi utilizzi più sconosciuti e creativi.

A Peppone, infine, il compito del gourmet saggio, concentrato più sui prodotti tipici e sulla straordinaria cucina locale (prima fra tutti, la salsiccia al ceppo di Linguaglossa) che nell’impegnativo e avventuroso viaggio sulla montagna.