DOMANI ULTIMO GIORNO PER LA DOMANDA DA SCRUTATORE PER LE REGIONALI 2017

Scade domani il termine per i cittadini ai fini della presentazione della propria candidatura alla carica di scrutatore per le prossime elezioni regionali del  5 novembre.Per questa tornata elettorale...

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2017 08:28
News
Scade domani il termine per i cittadini ai fini della presentazione della propria candidatura alla carica di scrutatore per le prossime elezioni regionali del  5 novembre.
Per questa tornata elettorale, gli scrutatori saranno presi a sorteggio tra quelli che faranno domanda. I moduli per la domanda si possono scaricare

 QUI,  
sul sito del Comune o presso gli Uffici elettorali negli orari di apertura.

La domanda va presentata nel Comune di residenza, dal 12 al 17 ottobre.

