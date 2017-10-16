DOMANI ULTIMO GIORNO PER LA DOMANDA DA SCRUTATORE PER LE REGIONALI 2017
A cura di Redazione
16 ottobre 2017 08:28
Scade domani il termine per i cittadini ai fini della presentazione della propria candidatura alla carica di scrutatore per le prossime elezioni regionali del 5 novembre.
Per questa tornata elettorale, gli scrutatori saranno presi a sorteggio tra quelli che faranno domanda. I moduli per la domanda si possono scaricare
QUI,
La domanda va presentata nel Comune di residenza, dal 12 al 17 ottobre.