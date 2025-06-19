DOMANI, VENERDÌ 20 GIUGNO SCIOPERO ENEL DISTRIBUZIONE: POSSIBILI DISSERVIZI, COMUNI AVVISANO I CITTADINI

ROMA – È stato proclamato per venerdì 20 giugno 2025 uno sciopero generale nazionale dei lavoratori di Enel Distribuzione, indetto dalle sigle sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. La mobil...

ROMA – È stato proclamato per venerdì 20 giugno 2025 uno sciopero generale nazionale dei lavoratori di Enel Distribuzione, indetto dalle sigle sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. La mobilitazione interesserà l’intera giornata e culminerà in una manifestazione nazionale a Roma, in Piazza Verdi, a partire dalle ore 10.00.

Lo sciopero rappresenta la terza iniziativa di protesta da parte dei dipendenti Enel negli ultimi mesi e punta a richiamare l’attenzione su alcune criticità organizzative e gestionali riscontrate all’interno dell’azienda.

«I lavoratori chiedono condizioni più sostenibili e maggiore attenzione alla qualità della vita e del servizio», spiegano i rappresentanti sindacali.

Nel frattempo, numerosi Comuni in tutta Italia hanno pubblicato avvisi informativi alla cittadinanza, segnalando che nella giornata del 20 giugno potrebbero verificarsi interruzioni o disservizi temporanei nella distribuzione di energia elettrica, a causa dell’adesione allo sciopero da parte del personale operativo.

Le amministrazioni locali invitano i cittadini alla massima prudenza, in particolare in ambito domestico e aziendale, e ricordano che per qualunque necessità è disponibile il numero verde Enel di pronto intervento:

803 500 – attivo 24 ore su 24, per segnalazioni e situazioni di emergenza.

La protesta si inserisce in un contesto più ampio di confronto sindacale, ma l’attenzione è rivolta soprattutto agli eventuali impatti sul servizio. Enel ha assicurato la copertura delle attività essenziali, ma non si escludono rallentamenti o interruzioni localizzate.