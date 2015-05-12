Domenica a Paternò la "Pedalata Uildm - Insieme per la solidarietà"

Una giornata in bicicletta aperta a tutta la città: la speranza è che vi sia una grande risposta. Appuntamento alle 9 (Foto Magrì)

95047.it Conferenza stampa di presentazione, questo pomeriggio, all'ex Palazzo Alessi della "I PEDALATA UILDM 2015 - INSIEME PER LA SOLIDARIETA'". E la UILDM Sezione di Catania ad organizzare un appuntamento che si svolgerà domenica 17 maggio a Paternò. L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Paternò e con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato del territorio. I fondi raccolti saranno destinati al sostegno dei progetti di Assistenza domiciliare. Il ricercatore Andrea Lombardo, l'assessore Alfredo Minutolo ed il componente del comitato organizzatore, Nunzio Uccellatore hanno illustrato i dettagli della manifestazione. Una iniziativa che è aperta a tutti: la speranza è che Paternò risponda alla grande.

Ecco il programma:

- Domenica 17 Maggio 2015:

ore 9:00 Accoglienza dei partecipanti presso Piazza Umberto I;

ore 10:00 Partenza da Piazza Umberto I;

ore 11:30 Arrivo a Piazza Umberto I;

ore 12:00 Sorteggio dei Premi messi in palio dagli sponsor aderenti all'iniziativa.