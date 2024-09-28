DOMENICA AL FALCONE BORSELLINO: IL PATERNÒ SFIDA IL LOCRI PER CONTINUARE LA STRISCIA POSITIVA

Domenica alle 15:30, allo Stadio Falcone Borsellino, il Paternò affronterà una gara importante contro il Locri, una squadra di grande qualità e determinazione. Dopo il buon pareggio ottenuto sul diffi...

Domenica alle 15:30, allo Stadio Falcone Borsellino, il Paternò affronterà una gara importante contro il Locri, una squadra di grande qualità e determinazione. Dopo il buon pareggio ottenuto sul difficile campo di San Cataldo, il Paternò è pronto a continuare il suo cammino positivo.

La squadra ha lavorato con grande impegno durante la settimana, preparandosi al meglio per questa sfida cruciale, con l'obiettivo di proseguire nella scia dei buoni risultati ottenuti finora.

Il supporto del pubblico sarà un fattore determinante. Per questo, la società invita calorosamente tutti i tifosi a sostenere la squadra domenica pomeriggio. Nonostante la giovane età di molti giocatori, questi ragazzi stanno dimostrando un impegno straordinario, mettendo in campo tutto ciò che hanno per difendere con orgoglio i colori del Paternò.

Anche l'amministratore delegato Francesco Di Perna ha espresso la sua soddisfazione per i risultati raggiunti finora, ma soprattutto per il senso di appartenenza e la dedizione che i giocatori stanno dimostrando. "Siamo contenti non solo per i risultati, ma per l’impegno che questi giovani stanno mettendo per la nostra maglia. Speriamo di continuare la serie positiva e acquisire quella mentalità e quell’esperienza necessarie per affrontare un campionato difficile come quello di quest'anno", ha dichiarato Di Perna.

L'invito ai tifosi è chiaro: riempiamo lo stadio e diamo il nostro contributo per spingere questi ragazzi a dare il massimo. "I risultati si ottengono quando tutti, società e tifosi, lavorano insieme per dare quella spinta in più. Grazie di cuore a tutti e sempre forza Paternò!"

L'appuntamento è fissato: domenica alle 15:30, tutti allo stadio Falcone Borsellino per sostenere il Paternò in questa sfida importante contro il Locri.