Domenica allerta meteo gialla e ciclone Harry in avvicinamento sulla Sicilia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per domenica 18 gennaio su parte della Sicilia. Sono previsti fenomeni sparsi sulla Sicilia centro-orientale e meridionale, che potranno assume...

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per domenica 18 gennaio su parte della Sicilia. Sono previsti fenomeni sparsi sulla Sicilia centro-orientale e meridionale, che potranno assumere localmente carattere di rovescio, con precipitazioni in genere moderate.

La situazione è destinata a peggiorare nelle ore successive a causa della formazione di una struttura depressionaria sul Mediterraneo, indicata informalmente come ciclone “Harry”, che a partire da domenica inizierà a influenzare le condizioni meteorologiche sull’Isola.

Il ciclone “Harry” è un sistema di bassa pressione tipico del bacino mediterraneo, in grado di portare piogge intense, forti raffiche di vento e mareggiate, in particolare lungo i settori ionici. Non si tratta di un uragano né di un evento eccezionale, ma di un fenomeno frequente nei mesi invernali, che può comunque provocare maltempo anche significativo.

È importante chiarire che “Harry” non è un Medicane, ovvero un uragano mediterraneo. I Medicanes sono eventi rari e presentano caratteristiche simili ai cicloni tropicali, mentre in questo caso si parla di un normale ciclone mediterraneo, seppur potenzialmente intenso, con lo sviluppo di un profondo minimo di pressione al suolo.

La Protezione Civile raccomanda prudenza, invitando la popolazione a seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali e a rispettare eventuali disposizioni o avvisi diramati nelle prossime ore.