DOMENICA IN ARRIVO FORTE E FREDDA TRAMONTANA, SARÀ UNA BEFANA FREDDA

La colata di aria artica - marittima è in viaggio verso l'Italia; attualmente si trova ancora sulla penisola scandinava, ma nelle prossime ore scivolerà velocemente verso sud.

Come già ribadito, il vero obiettivo della massa d'aria fredda non sarà l'Italia, ma i territori posti più ad oriente, come la Grecia e la Turchia.

In particolare, durante la giornata di domenica, l'afflusso di aria fredda sul Mediterraneo darà origine ad un minimo depressionario centrato sul mar Egeo, il quale risucchierà aria ulteriormente fredda dalla Penisola balcanica fin verso il sud Italia e lo Ionio. La massa d'aria, essendo parzialmente continentalizzata, oltre che essere fredda sarà anche decisamente secca, per cui non si avranno fenomeni di sorta; né piogge sulla costa, né nevicate sui rilievi.

In assenza di ulteriori fenomeni, quindi, il vero padrone della scena sarà il vento di Tramontana, il quale soffierà davvero forte su molte zone.

La ventilazione di Tramontana tenderà a rinforzarsi già durante la tarda mattinata di domenica, ma sarà tra il pomeriggio e la sera che essa raggiungerà il picco dell'intensità.

Già nella giornata di lunedì, tuttavia, l'allontanamento del vortice depressionario causerà un graduale indebolimento della ventilazione, la quale soffierà solamente moderata.

Attenzione perché la presenza della forte ventilazione accentuerà di molto la sensazione di freddo, con temperature percepite (wind chill) inferiori ai 0°C anche sulla costa.

Il vento causerà inoltre un rapido aumento del moto ondoso, con mareggiate di debole intensità sulle coste esposte

Tempo previsto per domenica 5 gennaio

Giornata di domenica che, fin dal mattino, si presenterà con condizioni di cielo molto nuvoloso lungo la Sicilia centro-settentrionale ove si verificheranno fenomeni di moderata intensità con possibili isolati brevi rovesci, specie nelle aree montuose e costiere del messinese tirrenico ove assumeranno carattere nevoso, inizialmente intorno ai 1300-1400 metri per portarsi in serata attorno ai 700-800 metri, senza però escludere la possibilità di qualche fiocco fino ai 600 metri in caso di fenomeni più intensi o nelle aree e vallate riparate dal vento.

Nevicate anche sulle rimanenti aree montuose della Sicilia settentrionale, ma a partire dagli 800-900 metri. Sul resto dell’isola, specie aree meridionali ed orientali della Sicilia, avremo condizioni di tempo più asciutto con cielo irregolarmente nuvoloso.

In serata ed in nottata, generale attenuazione di nubi e fenomeni con schiarire anche ampie, salve qualche fenomeno isolato che insisterà nelle aree montuose del messinese.

Venti tendenti a disporsi dai quadranti nord orientali e a rinforzare, specie lungo il versante tirrenico e ionico.

Mari da mosso a molto mosso il tirreno meridionale, il medio basso versnte ionico edil Canale di Sicilia a largo.

Temperature in sensibile diminuzione.

Tempo previsto per lunedì 6 gennaio, EPIFANIA

Su gran parte della Sicilia, la giornata dell’Epifania sarà caratterizzata da condizioni di cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite lungo il settore meridionale, occidentale ed orientale della nostra isola, mentre sul settore tirrenico e le aree montuose adiacenti, avremo una maggiore nuvolosità a cui saranno associati delle locali ed occasionali precipitazioni per lo più di debole intensità, specie nel messinese tirrenico, con possibili nevicate oltre i 700-800 metri.

Tendenza, dal tardo pomeriggio, ad un ulteriore miglioramento ovunque.

Venti moderati con locali rinforzi dai quadranti nord orientali ovunque, con tendenza, in serata, ad una graduale e generale attenuazione.

Mari: molto mosso il mar Tirreno, lo Ionio centro meridionale ed il Canale di Sicilia a largo, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.

Temperature senza variazioni di rilievo, salvo locali aumenti sulla Sicilia meridionale.