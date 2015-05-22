Domenica la Pentecoste dei giovani a Paternò

Dieci anni dopo l'Arcidiocesi di Catania ritorna nella nostra città: tra la Collina Storica ed il Santuario della Consolazione

Dieci anni dopo. Fu il 2005 l'ultima volta nella quale Paternò ospitò la Pentecoste dei giovani nel tripudio di migliaia di ragazzi festanti che invasero (bonariamente) la città. E, dunque, dieci anni dopo la storia si ripete. E' tutto pronto per il lungo e intenso pomeriggio - che in realtà si protrarrà fino a sera - che domenica vedrà nuovamente i giovani dell'arcidiocesi di Catania "inerpicarsi" per la Collina storica. Sarà qui che dalle ore 15 scatterà il lungo pomeriggio che vedrà in campo laboratori, animazione, confessioni, l'adorazione eucaristica. Vi sarà il saluto del vescovo e, infine, attorno alle 19.30 ci si sposterà verso il Santuario della Consolazione dove verrà officiata la Santa Messa.

Il programma (clicca per ingrandire)

I laboratori saranno tenuti da:

- Zona Città "spiritualità del servizio responsabile"

- Vicariati VIII / X "giovani missionari di altri giovani"

- Vicariati IX / XI "sistema preventivo: ragione, religione, amorevolezza"

- Vicariato XII "spiritualità della gioia e dell'ottimismo"

- Vicariato XIII "ragazzi santi cresciuti con Don Bosco"

- Vicariato XIV "spiritualità del quotidiano"

- Centro Diocesano Vocazioni con la Mostra Vocazionale tenuto dal Seminario

Arcivescovile e dai rappresentanti delle varie vocazioni

- Presidenza Azione Cattolica diocesana

Sarà presente anche una postazione tenuta dalla Comunità Fraternità del Santuario diocesano Madonna della Sciara di Mompileri in vista dell'ormai prossimo Pellegrinaggio Diocesano e un'altra nella quale si spiegherà come partecipare alla GMG 2016 di Cracovia prendendo anche eventuali adesioni.

Contemporaneamente, all'interno della Chiesa di S.M.dell'Alto si svolgeranno la preparazione alle confessioni e le confessioni, con l'esposizione del Santissimo. La Pentecoste dei giovani, "Seconda Festa del dono, Don Bosco 200 giovane per i giovani" si concluderà attorno alle 22 al termine di una grande festa. Appuntamento a domenica.