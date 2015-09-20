Don Alì parroco alla chiesa Spirito Santo; padre Patanè all’ex Monastero

Sono le disposizioni dell’arcivescovo Gristina. Un augurio a entrambi: due uomini di fede sempre a servizio della comunità cattolica

L'instancabile opera pastorale del Prevosto don Salvatore Alì e di padre Salvatore Patanè, a servizio di due nuove parrocchie rispetto a quelle dove, sino ad oggi, hanno portato avanti il loro mandato.

Secondo quelle che sono state le disposizioni dell’arcivescovo metropolita, Monsignor Salvatore Gristina, Don Salvatore Alì dal prossimo 1 ottobre sarà parroco della chiesa dello Spirito Santo. Lascia, dunque, la chiesa dell’ex Monastero: qui, il ruolo di parroco verrà assunto da padre Salvatore Patanè attualmente alla chiesa di Cristo Re. Ad entrambi i sacerdoti l’augurio di un proficuo servizio pastorale: due uomini di fede sempre a servizio della comunità cattolica paternese.