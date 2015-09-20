95047

Don Alì parroco alla chiesa Spirito Santo; padre Patanè all’ex Monastero

Sono le disposizioni dell’arcivescovo Gristina. Un augurio a entrambi: due uomini di fede sempre a servizio della comunità cattolica

A cura di Redazione Redazione
20 settembre 2015 10:42
Don Alì parroco alla chiesa Spirito Santo; padre Patanè all’ex Monastero -
Cronaca
Condividi

95047.it L’instancabile opera pastorale del Prevosto don Salvatore Alì e di padre Salvatore Patanè, a servizio di due nuove parrocchie rispetto a quelle dove, sino ad oggi, hanno portato avanti il loro mandato.
Secondo quelle che sono state le disposizioni dell’arcivescovo metropolita, Monsignor Salvatore Gristina, Don Salvatore Alì dal prossimo 1 ottobre sarà parroco della chiesa dello Spirito Santo. Lascia, dunque, la chiesa dell’ex Monastero: qui, il ruolo di parroco verrà assunto da padre Salvatore Patanè attualmente alla chiesa di Cristo Re.  Ad entrambi i sacerdoti l’augurio di un proficuo servizio pastorale: due uomini di fede sempre a servizio della comunità cattolica paternese.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047