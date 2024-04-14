DONAZIONE ORGANI AL CANNIZZARO DI CATANIA, NEI PRIMI TRE MESI DEL 2024 SONO BEN SEI: “RISULTATI INCORAGGIANTI, MA SERVE SENSIBILIZZAZIONE”

en sei prelievi di organi nei primi tre mesi del 2024: è il dato estremamente incoraggiante che l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e il Coordinamento locale Trapianti hanno consegnato alla...

en sei prelievi di organi nei primi tre mesi del 2024: è il dato estremamente incoraggiante che l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e il Coordinamento locale Trapianti hanno consegnato alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, alla vigilia della Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti di domenica 14 aprile.

L’ultimo prelievo in ordine di tempo è quello di un uomo deceduto per emorragia cerebrale che ha donato fegato, reni e cornee; proprio in questi giorni i suoi familiari hanno rinnovato il loro ringraziamento al personale sanitario del Cannizzaro «per l’affetto e la vicinanza» e hanno scritto «affinché sia data importanza alla donazione degli organi nella nostra regione».

Sotto questo profilo, l’attività dell’Azienda Cannizzaro nel primo trimestre del 2024 è stata molto positiva.

Il report, elaborato dal direttore di Anestesia e Rianimazione dott. Savino Borraccino, dal coordinatore locale trapianti dott.ssa Antonella Mo e dal coordinatore infermieristico Matteo Sortino, ha evidenziato sei donazioni, tutte con attività di prelievo multiorgano effettuato da équipe provenienti da varie città italiane; in tre casi è stato prelevato il cuore, una volta i polmoni.

Ciascuna donazione ha consentito di prelevare fegato, reni e (tranne un caso) cornee. Nello stesso periodo, le opposizioni, cioè i dinieghi ai prelievi, sono state cinque. Ed è su questo fronte che si deve lavorare per sensibilizzare alla cultura della donazione, diffondendo le corrette informazioni utili a scardinare le paure ed i falsi miti, spesso alla base delle opposizioni, e favorire la scelta consapevole.

«Diventa sempre più importante – dice il dott. Salvatore Giuffrida, commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro – la dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti registrata all’anagrafe, che consente di esprimere la propria volontà al momento del rinnovo della carta di identità.

Nella nostra attività di procurement abbiamo registrato alcuni casi e i dati forniti dal Centro Nazionale Trapianti confortano in tal senso, anche se il Sud Italia è ancora indietro rispetto al Centro-Nord. Rinnoviamo da parte nostra l’impegno a contribuire, in raccordo con il Centro Regionale Trapianti, a sensibilizzare alla donazione e ringraziamo tutte le équipe impegnate sia nelle attività di prelievo, sia nel delicato percorso di assistenza ai pazienti e ai loro familiari.

A costoro – conclude Giuffrida – va la profonda riconoscenza per un gesto che consente ad altri con gravissime patologie di ritornare alla vita».