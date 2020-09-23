DONNA BLOCCATA NEL SOTTOPASSO DI VALCORRENTE , SALVATA DAI SOMMOZZATORI
Un’ondata di maltempo ha colpito oggi pomeriggio Catania e buona parte della provincia etnea.
Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania.
E' in corso in questi minuti il salvataggio da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania con il supporto alla squadra del distaccamento di Paternò, di una donna che è rimasta intrappolata nel sottopasso allagato a Valcorrente, nel comune di Belpasso.
A causa dell'acqua alta la donna è stata costretta a salire sul tetto dell'auto
In via del Principe, a Catania, sono state evacuate alcune abitazioni – tra cui uno stabile in fase di verifica strutturale – e chiusa una Farmacia a scopo precauzionale a seguito di una verifica statica condotta da funzionari tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania a da tecnici dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune.