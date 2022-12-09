DONNA DISPERSA SUL VERSANTE SUD DELL’ETNA - RICERCHE IN CORSO DA IERI

Sono in corso dal pomeriggio di ieri giovedì 8 dicembre, le ricerche di una cittadina di nazionalità brasiliana, dispersa sul versante sud dell'Etna. Si sono perse le tracce della donna, dopo che la s...

Sono in corso dal pomeriggio di ieri giovedì 8 dicembre, le ricerche di una cittadina di nazionalità brasiliana, dispersa sul versante sud dell'Etna.

Si sono perse le tracce della donna, dopo che la stessa ha segnalato la sua posizione nella zona di Torre del Filosofo a circa 2800 m slm. Squadre di ricerca del soccorso alpino e speleologico siciliano, del Sagf della guardia di finanza e dei vigili del fuoco battono le aree di ricerca.

A supporto delle squadre di terra, si è alzato in volo un elicottero della guardia di finanza.