DONNA DOWN POSITIVA AL COVID19 MORTA DA SOLA IN OSPEDALE, LA DENUNCIA DELLE ASSOCIAZIONI

Una donna di 32 anni, Valeria Scalisi, che aveva la sindrome di Down a fine novembre è morta positiva al covid nel policlinico di Catania da sola senza nessuno accanto. La donna non era mai rimasta so...

Una donna di 32 anni, Valeria Scalisi, che aveva la sindrome di Down a fine novembre è morta positiva al covid nel policlinico di Catania da sola senza nessuno accanto. La donna non era mai rimasta sola in tutta la vita e chiedeva della mamma.

I rappresentanti delle associazioni famiglie persone down, Meta, Mare camp, sclerosi tuberosa, hanno scritto una lettera ai dirigenti degli ospedali catanesi e dell'Asp chiedendo che una vicenda simile non si ripeta.

"Tutti i disabili intellettivi - scrivono - e quindi anche i nostri ragazzi, hanno bisogno di una figura conosciuta al loro fianco, generalmente la mamma, presenza fondamentale e vitale per il loro stato d'animo e il percorso positivo verso la guarigione, tutte situazioni che in mancanza della mamma o in poche parole il caregiver, potrebbero portare, oltre che alla morte nei casi più gravi, anche a un peggioramento emotivo tale da compromettere il loro equilibrio psicologico. Un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità detta le linee guida per l'ospedalizzazione di persone con disabilità intellettiva affette da Covid".

"Vogliamo sottolineare la nostra fermezza - dicono le associazioni - nel comunicare che non permetteremo in alcun modo che possa ripetersi quanto accaduto e chiederemo senza alcun indugio risolutezza che uno dei familiari rimanga a fianco della persona disabile per assisterla nel suo percorso ospedaliero. Le scriventi Associazioni chiedono che vengano date istruzioni e fissare un protocollo, affinché, in presenza di persone con disabilità intellettiva, fin dal primo momento sia concessa l'autorizzazione al caregiver di rimanerle accanto".