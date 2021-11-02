DONNA SCENDE DAL RETRO DEL FURGONE DI AMAZON, LICENZIATO IL FATTORINO - IL VIDEO

Ops, che imbarazzo. Un video che ha fatto in poche ore più di 11 milioni di visualizzazioni, diventato virale sui social in tutto il mondo. Il tutto arriva dalla Florida, negli Stati Uniti. Immagini c...

Ops, che imbarazzo. Un video che ha fatto in poche ore più di 11 milioni di visualizzazioni, diventato virale sui social in tutto il mondo. Il tutto arriva dalla Florida, negli Stati Uniti. Immagini che risalgono al luglio del 2019 ma che sono state pubblicate su Tik Tok solo una settimana fa.

Dunque, nel video, si vede un camion di Amazon. E ad un certo punto ecco uscire dalla porta posteriore una bella ragazza che indossa un succinto abito nero dotato di scollatura mozzafiato. Insomma, non proprio l'outfit dei corrieri del colosso di Jeff Bezos. Insomma, la giovane scende dal camion della consegna, ritirata direttamente dal retro del furgone del corriere.

Uno scambio a dir poco sospetto.

Il caso è diventato di dominio pubblico, ma i nomi dei protagonisti non sono stati rivelati. Fox News, però, ha fatto sapere che l'autista, come detto, è stato licenziato poiché il suo comportamento non rispettava "gli standard elevati che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna e i loro autisti.

Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l'autista non consegna più pacchi ai clienti", hanno fatto sapere dal colosso.

