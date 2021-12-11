DONNA UCCISA A MISTERBIANCO, INDAGATO UN UOMO CHE HA AVUTO RELAZIONE CON LA VITTIMA, MA NON È IL PADRE DELLA BIMBA

C’è un indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero, da tutti conosciuta come “Jenny”, la donna di 27 anni uccisa ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco nel Catanese con un colpo di pistola poc...

C’è un indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero, da tutti conosciuta come “Jenny”, la donna di 27 anni uccisa ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco nel Catanese con un colpo di pistola poco dopo avere finito il turno di lavoro, all’esterno del panificio dove era impiegata. Il movente sarebbe quello del femminicidio. E’ quanto si apprende dalla Procura di Catania che coordina le indagini dei carabinieri.

L'uomo, attualmente irreperibile, avrebbe avuto una relazione definita burrascosa con la vittima. La persona indagata non è l'ex convivente della vittima con cui aveva avuto una bambina.

Sul caso della giovane mamma uccisa c’è una testimone oculare.

Si tratta di una donna che era uscita insieme a Giovanna Cantarero, la vittima 27enne che per tutti era semplicemente “Jenny”,dal panificio di via Alfredo Nobel, all’angolo con via Allende alla periferia del centro abitato tra i quartieri Montepalma e Lineri. Stavano aspettando insieme l’arrivo della mamma di “Jenny” quando la vittima è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa per poi premere più volte il grilletto.

Sotto choc e interrogata per tutta la notte dai carabinieri del Comando provinciale di Catania la donna non ha saputo fornire dettagli rilevanti sull’identità del killer, se non che aveva il volto coperto. Ma gli investigatori, coordinati dal pm Valentina Botta, sospettano che nel quartiere vi sia dell’omertà nel fornire dettagli su autore e movente del delitto. La vicenda ha sconvolto la comunità. “Fin da ieri notte stiamo seguendo costantemente l’evolversi della vicenda che ha visto la drammatica uccisione di una donna nella nostra città, nel quartiere Lineri.

Sebbene non siano ancora confermati i contorni del fatto e le indagini siano ancora in corso, siamo di fronte a un episodio triste e doloroso, motivo di forte preoccupazione per tutta la nostra comunità. Abbiamo sospeso per la giornata di oggi le manifestazioni natalizie previste a Misterbianco.

L’Amministrazione comunale è al fianco degli inquirenti per ogni necessità”, ha detto il sindaco Marco Corsaro. La Procura ha voluto lasciare aperte tutte le piste “cercando di acquisire il maggior numero di informazioni” e ha sentito i familiari della giovane donna, che lascia una figlia piccola.