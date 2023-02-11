DOPO GLI "STIPENDI" PER I PARLAMENTARI REGIONALI TOCCA A SINDACI E AMMINISTRATORI

La Sicilia si adegua al resto d'Italia sulle indennità di sindaci e amministratori degli Enti locali.L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento del governo Schifani al ddl di stabili...

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento del governo Schifani al ddl di stabilità regionale, che stanzia 6 milioni di euro per adeguare i compensi a quelli già percepiti dagli amministratori locali nel resto d'Italia in base alla normativa nazionale.

Le risorse consentono di coprire il 70% degli incrementi degli amministratori dei 391 Comuni siciliani, a partire dal primo marzo. I deputati del M5s avevano chiesto maggiori fondi a copertura del 100% degli incrementi e hanno votato contro l'emendamento del governo.

Il governatore Renato Schifani aveva assicurato l'intervento del governo alla delegazione dell'Anci Sicilia ricevuta a Palazzo d'Orleans. Rassicurazioni erano arrivate, nel corso di un altro incontro, anche dal presidente dell'Ars Gaetano Galvagno.

(ANSA).