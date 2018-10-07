DOPO IL TERREMOTO ARRIVANO GLI "SCIACALLI": EPISODI SEGNALATI A BIANCAVILLA

I volontari della CROCE ROSSA ITALIANA di Biancavilla segnalano episodi di sciacallaggio, a darne notizia, è stato il sindaco Antonio Bonanno tramite la pagina Facebook del comune:I volontari della CR...

I volontari della CROCE ROSSA ITALIANA di Biancavilla, ci hanno informato del fatto che - nelle scorse ore - alcuni millantatori con addosso lo stemma della stessa Croce Rossa, hanno chiesto a diversi cittadini biancavillesi somme di denaro con l'ingiustificato motivo di "dover far fronte al momento d'emergenza".

I volontari della CROCE ROSSA ITALIANA tengono a precisare che si tratta di persone estranee all'associazione.

L'invito è di non dar retta e segnalare questi autentici sciacalli!