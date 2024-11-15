DOPO OLTRE UN ANNO DI SOFFERENZE, MUORE IL CARABINIERE INVESTITO SULLA SS121

Non ce l’ha fatta il Carabiniere, Giuseppe Librizzi, in servizio presso la Stazione di Santa Maria di Licodia, coinvolto lo scorso 8 ottobre 2023 in un tragico incidente sulla SS121. Quel giorno, il...

Non ce l’ha fatta il Carabiniere, Giuseppe Librizzi, in servizio presso la Stazione di Santa Maria di Licodia, coinvolto lo scorso 8 ottobre 2023 in un tragico incidente sulla SS121. Quel giorno, il militare e un suo collega stavano eseguendo i rilievi di un precedente sinistro che aveva coinvolto sette veicoli, quando entrambi sono stati travolti da un’auto condotta da un 80enne.

Nonostante i soccorsi immediati, il Carabiniere era stato ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale San Marco di Catania, dove è rimasto in terapia intensiva per oltre un mese. Purtroppo, nella giornata di ieri, le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente, portando al decesso.

L’investimento, avvenuto durante l’espletamento del loro servizio, sembra essere stato causato dalla mancata attenzione del conducente anziano, che probabilmente non si era reso conto della presenza dei militari sulla statale.

La comunità di Santa Maria di Licodia e l’intera Arma dei Carabinieri si stringono nel dolore per la perdita del collega, ricordandone l’impegno e il sacrificio. Il collega investito nello stesso episodio, invece, è ancora sotto osservazione, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi.

L’episodio pone nuovamente l’accento sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e di mantenere la massima attenzione alla guida, soprattutto in prossimità di incidenti o situazioni di emergenza.

Il Carabiniere caduto sarà ricordato come un esempio di dedizione al dovere, e si attende che le autorità approfondiscano le indagini per fare piena luce sulle responsabilità dell’incidente.