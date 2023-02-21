DOPO TWITTER PURE FACEBOOK E INSTAGRAM, SI PAGHERÀ PER AVERE ACCOUNT 'VERIFICATO' E AVERE SPUNTA BLU

Meta, l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram lancerà un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di 'verificare' la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter: lo ha annu...

Meta, l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram lancerà un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di 'verificare' la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter: lo ha annunciato l'ad della società, Mark Zuckerberg.

Per 11,99 dollari al mese Meta Verified permetterà agli utenti di "autenticare il proprio account con un documento, avere una spunta blu, avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all'assistenza" ha detto Zuckerberg, precisando che il servizio sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni.

Meta Verified debutta questa settimana in Australia e Nuova Zelanda.