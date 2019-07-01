DOPPIA MICRO SCOSSA DI TERREMOTO REGISTRATA NELLA NOTTE TRA BELPASSO E NICOLOSI
A cura di Redazione
01 luglio 2019 08:26
Due micro scosse di terremoto, che per cronaca riportiamo, sono state registrate nel corso della scorsa notte con epicentro tra Belpasso e Nicolosi.
Nel dettaglio, la prima, di magnitudo 2.0, alle ore 3.50, nella zona: 3 km W Nicolosi con coordinate geografiche (lat, lon) 37.62, 15 ad una profondità di 2 km.
La seconda di magnitudo 2.0 alle ore 4.17, ella zona: 2 km NE Belpasso con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6, 15 ad una profondità di 4 km.