Doppia scossa all’alba nel Catanese: terremoti a Milo e Pedara, nessun danno segnalato

AGGIORNAMENTO ORE 13.40Nel primo pomeriggio di oggi, 17 novembre 2025, è in corso uno sciame sismico nell’area pedemontana etnea, tra Mascalucia e Tremestieri Etneo. Gli strumenti dell’INGV hanno regi...

AGGIORNAMENTO ORE 13.40

Nel primo pomeriggio di oggi, 17 novembre 2025, è in corso uno sciame sismico nell’area pedemontana etnea, tra Mascalucia e Tremestieri Etneo. Gli strumenti dell’INGV hanno registrato in rapida successione quattro scosse, tutte localizzate a profondità 0 km, quindi molto superficiali e facilmente avvertibili dalla popolazione.

Le scosse rilevate finora:

• 13:15:07 – Magnitudo ML 1.6 – 2 km a Nord di Mascalucia (CT)

• 13:17:22 – Magnitudo ML 2.3 – 2 km a Nord di Mascalucia (CT)

• 13:18:34 – Magnitudo ML 1.8 – 2 km a Nord di Mascalucia (CT)

• 13:20:08 – Magnitudo ML 1.6 – 2 km a Nord di Tremestieri Etneo (CT)

Le coordinate molto simili (37.59–37.60 di latitudine e 15.05–15.07 di longitudine) indicano un fenomeno concentrato nella stessa area.

Il terremoto di magnitudo 2.3 è stato quello maggiormente avvertito nei comuni vicini: Mascalucia, Tremestieri Etneo, Pedara e Nicolosi.

Al momento non si registrano danni o richieste di intervento.

Notizia in aggiornamento.

re scosse di terremoto sono state registrate oggi, 17 novembre 2025, dalla Sala Operativa INGV_OE di Catania, in diverse aree del territorio etneo. Nessun danno segnalato, ma una delle scosse – superficiale, profondità zero – è stata avvertita distintamente in diversi comuni pedemontani.

Terremoto a Mascalucia alle 13:17 – Magnitudo 2.3, profondità 0 km

L’evento più recente è stato registrato alle 13:17 (ora italiana) con magnitudo ML 2.3, localizzato 2 km a nord di Mascalucia (CT), coordinate 37.5900, 15.0480, profondità 0 km. La scossa, molto superficiale, è stata percepita chiaramente nei paesi vicini. Localizzazione a cura della Sala Operativa INGV_OE di Catania.

Prima scossa: ML 2.6 a Milo alle 04:36

La prima scossa della giornata è stata registrata alle 04:36, magnitudo 2.6, localizzata 3 km a nord-ovest di Milo (CT) a 4 km di profondità. Il sisma è stato percepito lievemente tra Milo, Fornazzo e Zafferana.

Seconda scossa: ML 2.4 a Pedara alle 05:30 – profondità zero, avvertita nettamente

Alle 05:30 una seconda scossa, magnitudo ML 2.4 e profondità 0 km, è stata rilevata 2 km a sud-ovest di Pedara (CT). Il sisma è stato avvertito in modo distinto tra Pedara, Tremestieri Etneo, Nicolosi e Mascalucia, accompagnato da un boato percepito da numerosi residenti.

Aggiornamento INGV: trabocco lavico e attività esplosiva allo Stromboli

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia informa che, a partire dalle ore 8, allo Stromboli è in corso un trabocco lavico dall’area craterica Nord, che sta alimentando un flusso lavico nella parte alta della Sciara del Fuoco.

Il fenomeno è accompagnato da continua attività di spattering da almeno due bocche nell’area craterica Nord, mentre all’area craterica Sud prosegue una regolare attività esplosiva.

Dal punto di vista sismico, il tremore vulcanico non mostra variazioni significative e resta su valori medi. Non si osservano esplosioni di ampiezza anomala.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non evidenziano cambiamenti.

Nessuna criticità per la popolazione

Nonostante la percezione netta di alcune scosse sull’Etna e l’attività vulcanica allo Stromboli, non risultano al momento danni né richieste di intervento.

Notizia in aggiornamento.