DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO NELLA NOTTE NEL CATANESE, DI MAGNITIDO 3.6 e 3.2
Trema la terra nel Catanese.Sciame sismico nella notte, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata 17 minuti dopo la mezzanotte nel nordest della Sicilia.Secondo l'Istituto nazionale...
Trema la terra nel Catanese.
Sciame sismico nella notte, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata 17 minuti dopo la mezzanotte nel nordest della Sicilia.
Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 37 chilometri di profondità ed epicentro a 8 chilometri da Maniace (in provincia di Catania) e a 9 da Floresta (nel Messinese).
Alla scossa più forte ne sono seguite altre due di minore intensità.
Ad Acireale (Catania) si è registrata - secondo i dati dell'Ingv - una scossa di magnitudo 3.2 alle 3.22 della notte.
Quattro minuti dopo (alle 3.26) una terza scossa di magnitudo 2.5 è avvenuta a Santa Venerina, sempre in provincia di Catania.
Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose