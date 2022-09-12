DOPPIETTA DI TITOLI DA CAMPIONE REGIONALE PER IL MOTTESE SALVO CANGEMI

Gradino più alto del podio per l'atleta di Motta Sant'Anastasia Salvatore Cangemi che in questo fine settimana a Siracusa ha conquistato il titolo di campione regionale sia nella specialità del salto...

Gradino più alto del podio per l'atleta di Motta Sant'Anastasia Salvatore Cangemi che in questo fine settimana a Siracusa ha conquistato il titolo di campione regionale sia nella specialità del salto triplo che in quella del salto in lungo, prestazione che gli è valsa la convocazione per rappresentare la Sicilia al campionati italiani cadetti a Caorle l’1 ed il 2 ottobre.

Si prospetta un settembre particolarmente impegnativo per il nostro giovane atleta che oltre al confronto con le più alte espressioni sportive nazionali della già citata categoria, deve anche vedersela con un gap dovuto alla precarietà strutturale della pista di allenamento.

Si compete ad armi impari ma riusciremo ugualmente a tirare fuori dei risultati degni dei sacrifici fatti, ha dichiarato il presidente Salvo Grasso il quale ha voluto anche complimentarsi con il tecnico federale Manuel Gallo che tra le mille difficoltà strutturali ed organizzative del campo, riesce vincere titoli e medaglie facendo emergere qualità sportive, in un territorio dove da tanti anni questo settore viene trascurato.