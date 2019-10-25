DOPPIO ARRESTO PER ESTORSIONE
I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato il 59enne catanese Alfio CRISTALDI, già agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale...
L’uomo, già condannato dai giudici etnei per estorsione e rapina aggravate, reati commessi nel capoluogo etneo tra il 2010 e il 2015, dovrà scontare in carcere un cumulo pene equivalente ad anni 15 e mesi 6 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.
I Carabinieri della Stazione di Passopisciaro hanno arrestato il 26enne Rosario RUSSO del posto, in esecuzione di un
L’uomo, già ai domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, è stato condannato dai giudici per estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, reato commesso a Malvagna (ME) l’11 febbraio 2016, per il quale dovrà scontare un residuo pena equivalente ad anni 2 e mesi 6 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.