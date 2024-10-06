DOPPIO INCIDENTE MORTALE IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE: VITTIME DUE CENTAURI DI 25 E 33 ANNI

Due tragici incidenti stradali si sono verificati in Sicilia nelle ultime 24 ore, causando la morte di due giovani.Il primo episodio si è consumato ieri sera a Partanna, in provincia di Trapani, dove...

Il primo episodio si è consumato ieri sera a Partanna, in provincia di Trapani, dove un giovane motociclista, Calogero Ingoglia, 25 anni, ha perso la vita in un incidente autonomo. Ingoglia era alla guida della sua moto, una KTM EXC 250, con un amico, Saverio Bellafiore, come passeggero.

Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo in via Castelvetrano, finendo fuori strada. Nonostante indossasse il casco, l’impatto contro un palo della segnaletica è stato fatale, causando la sua morte sul colpo. L'amico, rimasto gravemente ferito con traumi e una profonda ferita alla gamba, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Il secondo incidente mortale è avvenuto oggi intorno alle 12 sul viadotto Colonna, lungo la SS 117, nel tratto che collega Mistretta a Santo Stefano di Camastra.

La vittima, Salvatore Romano, 33 anni, di Palermo, era in sella alla sua Aprilia Tuono durante una gita domenicale con altri motociclisti. Mentre percorreva la Settentrionale Sicula, Romano si è scontrato frontalmente con una BMW X3, guidata da un 35enne di Mistretta. L’impatto è stato violentissimo: il 33enne è stato sbalzato sull'asfalto, riportando ferite gravissime. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, il giovane è deceduto poco prima dell'arrivo dell'elisoccorso.

Anche il conducente della BMW è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Mistretta, ma sembra che le sue condizioni non siano gravi.

La salma di Salvatore Romano è stata trasferita al Policlinico di Messina per l'esame autoptico.