Doppio incidente nel pomeriggio: traffico paralizzato sulla tangenziale di Catania e sulla SS 41 a Belpasso

Belpasso – 12 settembre 2025, ore 17:30 – Pomeriggio critico per la viabilità nel catanese, a causa di due distinti incidenti stradali avvenuti quasi in contemporanea che stanno provocando forti disagi alla circolazione.

Il primo sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 417 Catania-Gela, nel tratto che ricade nel territorio di Belpasso. Secondo le prime notizie, ancora frammentarie, nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti più mezzi. Ci sarebbero dei feriti, ma al momento non si conoscono le condizioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, compresi i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Contemporaneamente, un secondo incidente ha avuto luogo sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo per Misterbianco, in direzione Messina. Anche in questo caso risultano coinvolti diversi veicoli, e l’intervento dei soccorritori è in corso.

Le conseguenze sulla viabilità sono pesanti: si registrano code chilometriche, in particolare lungo la Tangenziale, dove il traffico è bloccato fin dallo svincolo per l’Asse dei Servizi. I disagi si estendono anche al tratto finale della Superstrada 121, con rallentamenti significativi e ingorghi che stanno mettendo a dura prova gli automobilisti.

Si raccomanda massima prudenza e, ove possibile, di evitare le zone interessate, scegliendo percorsi alternativi.

Aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalle autorità competenti.