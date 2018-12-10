DOPPIO INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA

95047

A cura di Redazione Redazione
10 dicembre 2018 08:39
News
Doppio incidente questa mattina sulla ss121 in direzione Catania.

Il primo nei pressi dello svincolo Piano Tavola , il secondo nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia.

In entrambi i casi, per fortuna, secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi.

Si registra traffico rallentato e lunghe file in direzione Catania

+++IN AGGIORNAMENTO+++

