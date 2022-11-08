DOPPIO INCIDENTE SULLA SS121 A PALAZZOLO
Doppio incidente nella giornata di oggi, 8 Novembre 2022 sulla ss 121.
Il primo si è verificato intorno alle ore 7.30 ed ha coinvolto due veicoli, che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono scontrate, nell'impatto una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso.
Il secondo intorno alle ore 9.30 subito dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.
Qui invece si è verificato un tamponamento che ha coinvolto almeno 3 autovetture.
Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli.
Il traffico al momento che scriviamo (ore 10 30) sta subendo notevoli rallentamenti.