DOPPIO INCIDENTE SULLA SS121 A PALAZZOLO

Doppio incidente nella giornata di oggi, 8 Novembre 2022 sulla ss 121.

08 novembre 2022 10:30
Cronaca
Doppio incidente nella giornata di oggi, 8 Novembre 2022 sulla ss 121.

Il primo si è verificato intorno alle ore 7.30 ed ha coinvolto due veicoli, che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono scontrate, nell'impatto una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso.

Il secondo intorno alle ore 9.30 subito dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.

Qui invece si è verificato un tamponamento che ha coinvolto almeno 3 autovetture.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli.

Il traffico al momento che scriviamo (ore 10 30) sta subendo notevoli rallentamenti.

