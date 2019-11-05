DOPPIO INCIDENTE SULLA SS121, FERITI

Doppio e grave incidente, stamani, intorno le ore 7.30 sulla ss121Il primo in direzione Paternò nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro, ad essere coinvolti un tir ed una Alfa dove, dalle prime...

Doppio e grave incidente, stamani, intorno le ore 7.30 sulla ss121

Il primo in direzione Paternò nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro, ad essere coinvolti un tir ed una Alfa dove, dalle prime informazioni, l autovettura a causa dello scontro è andata a finire sotto il tir.

Sul posto un ambulanza che ha soccorso e trasportato in ospedale il conducente dell Alfa, che per fortuna non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Il secondo, incidente in direzione Catania nei pressi di Misterbianco- Sieli, dove si e verificato un tamponamento che ha coinvolto , un furgone una Smart ed una Alfa 147, anche qui un ambulanza che ha soccorso e trasportato in ospedale una ragazza.

Non si conoscono, ancora, le dinamiche dei sinistri, sul posto per i rilievi del caso la polizia locale di Misterbianco.

Fortissimi rallentamenti in entrambe le direzioni, con disagi per i tanti pendolari che ogni mattina si spostano.

Notizia in aggiornamento.