Doppio incidente sulla SS121: traffico in tilt in entrambi le direzioni
🔄 AGGIORNAMENTO ORE 18.45
Il traffico è quasi tornato alla normalità in direzione Paternò.
Permangono invece code e rallentamenti in direzione Catania, dove la circolazione risulta ancora congestionata.
Si invita alla prudenza. Seguiranno aggiornamenti. 🚦
Si registrano due distinti incidenti stradali lungo la SS121, nel territorio di Misterbianco, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.
Il primo incidente si è verificato in direzione Paternò, nei pressi della salita di Misterbianco.
Il secondo sinistro è avvenuto quasi nello stesso tratto, ma in direzione Catania, in prossimità dello svincolo Motta–Misterbianco.
Al momento le informazioni sono ancora frammentarie: non si conosce il numero dei veicoli coinvolti né se vi siano feriti.
Sul posto si registrano lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.
La circolazione risulta fortemente congestionata, con tempi di percorrenza molto elevati sia verso Paternò sia verso Catania.
👉 Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli ufficiali.