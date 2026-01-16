95047

Doppio incidente sulla SS121: traffico in tilt in entrambi le direzioni

🔄 AGGIORNAMENTO ORE 18.45Il traffico è quasi tornato alla normalità in direzione Paternò.Permangono invece code e rallentamenti in direzione Catania, dove la circolazione risulta ancora congestionata...

16 gennaio 2026 17:44
🔄 AGGIORNAMENTO ORE 18.45

Il traffico è quasi tornato alla normalità in direzione Paternò.
Permangono invece code e rallentamenti in direzione Catania, dove la circolazione risulta ancora congestionata.

Si invita alla prudenza. Seguiranno aggiornamenti. 🚦

Si registrano due distinti incidenti stradali lungo la SS121, nel territorio di Misterbianco, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Il primo incidente si è verificato in direzione Paternò, nei pressi della salita di Misterbianco.
Il secondo sinistro è avvenuto quasi nello stesso tratto, ma in direzione Catania, in prossimità dello svincolo Motta–Misterbianco.

Al momento le informazioni sono ancora frammentarie: non si conosce il numero dei veicoli coinvolti né se vi siano feriti.

Sul posto si registrano lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

La circolazione risulta fortemente congestionata, con tempi di percorrenza molto elevati sia verso Paternò sia verso Catania.

👉 Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli ufficiali.

