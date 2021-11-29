DOPPIO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE

AGGIORNAMENTO ORE 16Doppio incidente nel pomeriggio di oggi lunedì 29 novembre 2021, in tangenziale di Catania.In ordine cronologico il primo si è verificato intorno alle ore 15, dove per cause al va...

AGGIORNAMENTO ORE 16

Doppio incidente nel pomeriggio di oggi lunedì 29 novembre 2021, in tangenziale di Catania.

In ordine cronologico il primo si è verificato intorno alle ore 15, dove per cause al vaglio da parte dell'autorità competenti si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture mentre si immettevano nell'uscita Misterbianco in direzione Siracusa.

Sul posto oltre i Carabinieri per i dovuti rilievi sono intervenuti due ambulanze che hanno prestato per prime cure ai malcapitati che secondo le prime informazioni non hanno riportato traumi importanti.

Il secondo si è verificato un paio di minuti dopo nel tratto compreso tra lo svincolo San Giovanni Galermo e lo svincolo Misterbianco sempre in direzione Siracusa.

Fortunatamente pure qui non si registrano feriti gravi.

Invece si registrano lunghe code nei tratti interessati dai sinistri.

